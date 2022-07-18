اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 04:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عاطل بسبب حيازته "حشيش" لتوزيعه على عملائه في الإسكندرية

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:37 م
حبس عاطل بسبب حيازته "حشيش" لتوزيعه على عملائه في الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو، بقصد توزيعها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
 
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة