حبس عاطل بسبب حيازته "حشيش" لتوزيعه على عملائه في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو، بقصد توزيعها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.