اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 562 مليون حالة

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:00 ص
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 562 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 562 مليونا و414 ألفا و778 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و369 ألفا و454 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 89.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 675 ألفا و350 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و709 وفيات.

 


كورونا

جونز هوبكنز

الولايات المتحدة

الهند

البرازيل



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