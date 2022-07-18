جولات تفقدية لمشروعات حياة كريمة بالمنوفية

أجرى المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقة حسام حسن نائب رئيس المدينة، وحسام حسني رئيس الوحدة المحلية بطليا، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بطليا .

وأكد النمر، أن الجولات تأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري أشمون.

تفقد رئيس المدينة، أعمال الإنشاءات التي تتم بالسوق الحضاري والموقف النموذجي بقرية الخور، وتم الاستماع إلى مطالب وأراء المواطنين بالقرية والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ووجه رئيس المدينة ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقري مركز أشمون .



اثناء الجولة (1)



اثناء الجولة (2)



اثناء الجولة (3)



اثناء الجولة (4)



اثناء الجولة (5)