جامعة كفر الشيخ تشارك بوفد ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي في الفوج الطلابي الأول لخطة معهد إعداد القادة صيف2022م، وذلك تحت شعار التنمية المستدامة والطاقة المتجددة "بالمدينة الشبابية ببورسعيد خلال الفترة من 17يوليو الحالي حتى 20 يوليو، والذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني، وكلاء المعهد.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن مشاركة وفد طلاب الجامعة تأتي تزامنا واتساقا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.



وأوضح دسوقي، أن تنظيم اللقاء في ظل الظروف التي يمر بها العالم للتعرض للتغيرات المناخية لما لها من أثر كبير في تغيير نمط الحياة وتأثيرها على العالم في مختلف المجالات ، ومن هنا يأتي دور شباب الجامعات للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ، والاستفادة من أفكارهم في مجال تغير المناخ.



وأضاف الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن برنامج هذا الفوج يتضمن مجموعة من المحاضرات التوعوية عن الأمن القومي المصري، ومحاربة الشائعات، وتصحيح الفكر المتطرف، بجانب ورش العمل النقاشية بين طلاب الجامعات حول الظواهر المختلفة التي تؤثر على المناخ، بالإضافة إلى عمل نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لعرض المشكلات الخاصة بالتغيرات المناخية، والخروج بتوصيات، كما يتضمن الفوج أنشطة مختلفة، وتختتم فعاليات الفوج بالحفل الختامي وتوزيع الشهادات.







الحضور في المؤتمر



طلاب جامعة كفر الشيخ



فعاليات الفوج الطلابي الأول ببور سعيد



وفد من شباب جامعة كفر الشيخ



