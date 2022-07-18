تنفيذ 12 مشروعا بقطاعى مياه الشرب والصرف بالزقازيق بأكثر من 2 مليار جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 266 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 21 مليارا و700 مليون جنيه، منهم 12 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز ومدينة الزقازيق، بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 2 مليار و193 مليونا و600 ألف جنيه.



أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ مشروعين بقطاع مياه الشرب بتكلفة مالية بلغت 29 مليونا و500 ألف جنيه شملت تنفيذ الآتي: إنشاء محطة مياه فائقة الجودة بطاروط بقوة استيعابية 5 آلاف م3 / اليوم بتكلفة 32 مليونا و 500 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 90 % والكهروميكا 85%.



إنشاء خط مياه من محطة مياه بلبيس لبردين بتكلفة 60 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 70 % .



أضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 10 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 2 مليار و 101 مليون و 100 ألف جنيه، شملت تنفيذ مشروع توسعات صرف صحي الزقازيق بإنشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 80/92 ألف م3/اليوم و 5 محطات رفع لخدمة قري ومناطق ( كفر الحصر – بنايوس – كفر الزقازيق بحري – كفر الزند – غرب التيسير – الحسينية ) بتكلفة مالية بلغت 600 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التفيذ الكلية للمشروع 98 %.



ومشروع إحلال وتجديد محطة معالجة الزقازيق بطاقة استيعابية 80 ألف م3/ اليوم وبتكلفة 80 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 80% والكهروميكا 80 %.



ومشروع توسعات صرف صحي الزنكلون بإنشاء محطة معالجة 3/15 ألف م3/اليوم وبتكلفة مالية 26 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 95% والكهروميكا 95 %.

وإنشاء محطة معالجة رفع أم الزين ضمن بروتوكول تعاون بمبلغ 350 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 95% والشبكات 95 % والميكا 95% وخطوط الطرد 98%.



ومشروع صرف صحي متكامل لقري ( دنوهيا – كفر اباظة – الزهراء – انشاص البصل – طهرة حميد) بانشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 8/12 ألف م3/اليوم و 5 محطات رفع وبتكلفة مالية 400 مليون جنيه .



ومشروع صرف صحي قري ( الشبانات – كفر أبو جبل – غزالة – العلوية ) بانشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 10 ألاف م3/اليوم و 4 محطات رفع ضمن بروتوكول تعاون بمبلغ 350 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمشروع 30 % والشبكات 60 %.



ومشروع صرف صحي شنبارة الميمونة بإنشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 3 ألاف م3/اليوم ومحطة رفع ومشروع صرف صجي محطات رفع قري ( كفر عوض الله حجازي – كفر يوسف يلامة – عزبة الزند ) بانشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 3 ألاف م3/اليوم و 3 محطات رفع ضمن بروتوكول تعاون بمبلغ 220 مليون جنيه وجاري تنفيذ اعمال التسليم الابتدائي بقريتي عوض الله حجازي ويوسف سلامة .



وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية مشتول السوق بمبلغ 25 مليون و400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 95 % والشبكات 80 % والميكا 95 % وخطوط الطرد 100 % وجاري التنسيق مع شركة مياه الشرب للتسليم الابتدائي.



وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية كفر الحمام بمبلغ 19 مليونا و 700 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 98 % والشبكات 80 % والميكا 98 % وخطوط الطرد 100 % وجاري التنسيق مع شركة مياه الشرب للتسليم الابتدائي.



إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية أبو حاكم بمبلغ 10 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 90 % والشبكات 95 % .



إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية بهجات بمبلغ 10 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 95 % والكهروميكا 90 % والشبكات وخطوط الإنحدار 100 % .



