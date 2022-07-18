"تموين الإسكندرية" تضبط مصنع مقرمشات بدون ترخيص

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة.

وتمكنت إدارة تموين برج العرب بالاشتراك مع حملة مركز ومدينة برج العرب القديم، من ضبط مصنع مقرمشات سورية بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 50 كرتونة مقرمشات لون أصفر 50 كرتونة مقرمشات لون أحمر 50 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 20 كجم مجهول المصدر 50 شيكارة (بدرة نشا) زنة الواحدة 25كجم مجهولة المصدر.

كما تحرير محضر مزاولة نشاط بيع غاز بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على عدد 10 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم منزلى سعة 12.5 كجم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.