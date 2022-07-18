اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 07:58 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط مصنع مقرمشات بدون ترخيص

الإثنين، 18 يوليه 2022 06:38 م
"تموين الإسكندرية" تضبط مصنع مقرمشات بدون ترخيص غلق مصنع - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة.

 

وتمكنت إدارة تموين برج العرب بالاشتراك مع حملة مركز ومدينة برج العرب القديم، من ضبط مصنع مقرمشات سورية بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 50 كرتونة مقرمشات لون أصفر 50 كرتونة مقرمشات لون أحمر 50 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 20 كجم مجهول المصدر 50 شيكارة (بدرة نشا) زنة الواحدة 25كجم مجهولة المصدر.

 

كما تحرير محضر مزاولة نشاط بيع غاز بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على عدد 10 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم منزلى سعة 12.5 كجم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مصنع مقرمشات

برج العرب



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