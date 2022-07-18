تعرف على علامات وأسباب التلعثم عند الأطفال

كتبت نهير عبد النبى

التلعثم أو اضطراب الطلاقة في الطفولة هو اضطراب في الكلام يتضمن مشاكل متكررة وكبيرة مع الطلاقة الطبيعية وتدفق الكلام، ويعرف الأشخاص الذين يتلعثمون ما يريدون قوله، لكنهم يجدون صعوبة في قوله، على سبيل المثال يمكنهم تكرار أو إطالة كلمة أو مقطع لفظي أو صوت ساكن أو حرف متحرك أو قد يتوقفون أثناء الكلام لأنهم وصلوا إلى كلمة أو صوت به مشكلة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن التلعثم شائع بين الأطفال الصغار كجزء طبيعي من تعلم الكلام قد يتلعثم الأطفال الصغار عندما لا تتطور قدراتهم اللغوية والكلامية بما يكفي لمواكبة ما يريدون قوله، ويتغلب معظم الأطفال على هذا التلعثم في النمو.

ومع ذلك، في بعض الأحيان، يكون التلعثم حالة مزمنة تستمر حتى مرحلة البلوغ. يمكن أن يكون لهذا النوع من التلعثم تأثير على احترام الذات والتفاعل مع الآخرين.

قد يستفيد الأطفال والبالغون الذين يتلعثمون من علاجات مثل علاج النطق ، واستخدام الأجهزة الإلكترونية لتحسين طلاقة الكلام أو العلاج السلوكي المعرفي.

قد تشمل علامات وأعراض التلعثم ما يلي:

-صعوبة في بدء كلمة أو عبارة أو جملة

-إطالة كلمة أو أصوات داخل كلمة

-تكرار صوت أو مقطع لفظي أو كلمة

-صمت قصير لبعض المقاطع أو الكلمات ، أو توقف مؤقتًا داخل كلمة (كلمة مقطوعة)

-إضافة كلمات إضافية مثل "أم" إذا كان من المتوقع صعوبة في الانتقال إلى الكلمة التالية

-الشد الزائد أو حركة الوجه أو الجزء العلوي من الجسم لإخراج كلمة

-القلق من الكلام

-قدرة محدودة على التواصل الفعال

-قد تترافق صعوبات التلعثم في الكلام مع:

-وميض سريع للعين

-رعشات في الشفتين أو الفك

-التشنجات اللاإرادية في الوجه

-هزات الرأس

قد يكون التلعثم أسوأ عندما يكون الشخص متحمسًا أو متعبًا أو تحت الضغط ، أو عند الشعور بالخجل أو التسرع أو الضغط، و قد تكون المواقف مثل التحدث أمام مجموعة أو التحدث عبر الهاتف صعبة بشكل خاص للأشخاص الذين يتلعثمون.

ومع ذلك ، يمكن لمعظم الأشخاص الذين يتلعثمون التحدث دون تلعثم عندما يتحدثون إلى أنفسهم وعندما يغنون أو يتحدثون في انسجام مع شخص آخر.

من الشائع أن يمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات بفترات قد يتلعثمون فيها بالنسبة لمعظم الأطفال ، يعد هذا جزءًا من تعلم التحدث ، ويتحسن من تلقاء نفسه ومع ذلك ، فإن التلعثم المستمر قد يتطلب علاجًا لتحسين طلاقة الكلام.

اتصل بطبيبك للإحالة أو اتصل بأخصائي أمراض النطق واللغة مباشرة لتحديد موعد إذا كان التلعثم:

-يدوم أكثر من ستة أشهر

-يحدث مع مشاكل أخرى في الكلام أو اللغة

-يصبح أكثر تكرارا أو يستمر مع تقدم الطفل في السن

-يحدث مع شد عضلي أو صعوبة واضحة في الكلام

-يؤثر على القدرة على التواصل بشكل فعال في المدرسة أو العمل أو في التفاعلات الاجتماعية

-يسبب القلق أو المشاكل العاطفية ، مثل الخوف أو تجنب المواقف التي تتطلب التحدث

يواصل الباحثون دراسة الأسباب الكامنة وراء التلعثم في النمو قد تشارك مجموعة من العوامل و تشمل الأسباب المحتملة للتلعثم النمائي ما يلي:

-شذوذ في التحكم في الكلام الحركي تشير بعض الأدلة إلى أن التشوهات في التحكم في الكلام ، مثل التوقيت والتنسيق الحسي والحركي ، قد تكون متضمنة.

-علم الوراثة، يميل التلعثم إلى الانتشار في العائلات. يبدو أن التلعثم يمكن أن ينتج عن تشوهات وراثية (وراثية).

التلعثم الناتج عن أسباب أخرى

يمكن أن تتعطل طلاقة الكلام لأسباب أخرى غير التلعثم النمائي. يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية أو إصابات الدماغ الرضحية أو اضطرابات الدماغ الأخرى في بطء الكلام أو توقفه مؤقتًا أو تكرار الأصوات (التلعثم العصبي).

يمكن أيضًا تعطيل طلاقة الكلام في سياق الاضطراب العاطفي المتحدثون الذين لا يتلعثمون قد يعانون من اضطراب طلاقة الكلام عندما يكونون متوترين أو يشعرون بالضغط قد تؤدي هذه المواقف أيضًا إلى جعل المتحدثين الذين يتلعثمون أقل طلاقة.

صعوبات الكلام التي تظهر بعد الصدمة العاطفية (التلعثم النفسي) غير شائعة وليست مثل التلعثم النمائي.