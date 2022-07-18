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تعرف على جدول رحلات الطيران السياحية بمطار مرسى علم مدار ساعات اليوم الاثنين

الإثنين، 18 يوليه 2022 05:00 ص
تعرف على جدول رحلات الطيران السياحية بمطار مرسى علم مدار ساعات اليوم الاثنين مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 10 رحلات طيران سياحية دولية أغلبها أوروبية، ضمن 116 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث تصل تلك الرحلات من 12 دولة أوروبية.

 

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن من بين 116 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 108 رحلات دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندى، و17 من المطارات الإيطالية.

 

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا و35 رحلة من التشيك والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.

 


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