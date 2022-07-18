تصل لـ95% بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1: 2 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

- القاهرة الكبرى:

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

- السواحل الشمالية:

العظمى 85-95

الصغرى 55-65

- جنوب سيناء :

العظمى 50-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15