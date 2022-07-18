تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 25 ألفا و631 رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، والمستهدف من الحملة تحصين وترقيم 221 ألف رأس ماشية،وأنه وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجان متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً لاستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.



وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية بدأت حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.



وقال بشار، إن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال الترقيم، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومي .



وأضاف بشار، يتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة، لكل رأس ،ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى،مع أتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانيه، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه ، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للاهميه القصوى.



تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية



تحصين الماشية وحملات توعية



توعية المزارعبين باهمية التحصين



جانب تفقد مدير عام المديرية



جانب من الجولات



جانب من تحصين الماشية



جانب من جولات مدير عام الطب البيطري



جانب من جولات وكيل الوزارة



