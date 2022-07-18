بنطال يتسبب في قتل عامل لشقيقه في كرداسة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بقتل شقيقه فى كرداسة، خلال مشاجرة نتيجة ارتداء القاتل بنطال ملك الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل عامل على يد شقيقه فى كرداسة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل قتل شقيقه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، نتيجة ارتداء المتهم بنطال ملك الضحية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.