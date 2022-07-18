بكين: مستعدون للعمل مع الحكومة الجديدة في مانيلا لتحديث البنية التحتية للفلبين

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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم /الإثنين/، عن استعداد بلاده للعمل مع الحكومة الفلبينية الجديدة لتعزيز بناء المشروعات الحالية وإنشاء المزيد من شراكات التعاون الرائدة في البنية التحتية.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث وانج ون بين، تعليقًا على تقارير تفيد بأن الرئيس الفلبيني فرديناند روموالديز ماركوس أصدر تعليمات لوزارة النقل بالتفاوض مع الصين في أقرب وقت ممكن حول اتفاقيات قروض لثلاثة مشروعات للسكك الحديدية، من بينها مشروع خط سكة حديد سوبيك-كلارك.

وأضاف المتحدث الصيني، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، أن التعاون مع الفلبين من المتوقع أن يساعد في تحديث بنيتها التحتية، مؤكدًا ترحيب بكين بتعليمات ماركوس، ومضيفًا أن التعاون في البنية التحتية كان من أبرز المعالم في التعاون بين البلدين على مدى السنوات الست الماضية.

وتابع أن الجانبين تعاونا لبناء الجسور والسدود، وهناك سلسلة من المشروعات، من بينها مشروعات السكك الحديدية الثلاثة، التي تتقدم بطريقة منتظمة.

وأوضح وانج أن الصين تتخذ دائمًا الفلبين أولوية في دبلوماسية الجوار الخاصة بها، ويمثل تنصيب الحكومة الفلبينية الجديدة في مانيلا نقطة بداية جديدة في العلاقات الثنائية.

وزار عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي الفلبين منذ فترة قصيرة، حيث أجرى اتصالات معمقة مع الحكومة الفلبينية الجديدة، وحدد الجانبان أربعة مجالات رئيسية للتعاون؛ هي: الزراعة والبنية التحتية والطاقة والتبادلات الثقافية والشعبية.