بريطانيا تتبرع بمليون جرعة لقاح مضاد لـ "كورونا" إلى بنجلاديش

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تبرعت المملكة المتحدة بمليون جرعة من لقاح "أكسفورد - أسترازينيكا" إلى بنجلاديش، ما يعزز تبرعاتها لدعم مكافحة الأخيرة ضد جائحة "كورونا" والتعافي الاقتصادي للبلاد.

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن المملكة المتحدة كانت قد تبرعت بأكثر من 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى بنجلاديش في ديسمبر 2021 من خلال مرفق "كوفاكس".

ورحب المفوض السامي البريطاني في بنجلاديش روبرت تشاتيرتون ديكسون بالشحنة الثانية من تبرعات اللقاحات من المملكة المتحدة، قائلا: "نرحب بوصول مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من المملكة المتحدة إلى بنجلاديش".

وأضاف "دعم المملكة المتحدة يأخذنا خطوة إلى الأمام لهزيمة الوباء ويعزز التزامنا بالوقوف مع شعب بنجلاديش للتعافي بشكل أسرع وبناء مستقبل أكثر صحة وازدهارًا".

يذكر أنه منذ أن بدأ وباء "كورونا" في الانتشار، أعادت حكومة المملكة المتحدة ترتيب أولويات تخصيصها بالإعلان عن أكثر من 55.9 مليون جنيه إسترليني لتمويل خطة التأهب والاستجابة في بنجلاديش، للتصدي لجائجة "كورونا"، بما في ذلك دعم لاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة.

وكانت المملكة المتحدة في طليعة الاستجابة العالمية لفيروس "كورونا"، ففي العام الماضي، أعلنت المملكة المتحدة خلال مجموعة السبع التبرع بـ 100 مليون جرعة بحلول يونيو 2022، على أن يوزع مرفق "كوفاكس" 80 % من تلك الجرعات.

وفي وقت سابق، قدمت المملكة المتحدة ما مجموعه 548 مليون جنيه إسترليني لتمويل اللقاحات في البلدان ذات الدخل المنخفض.