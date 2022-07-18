انطلاق دورات تدريبية لشباب شمال سيناء على 11 حرفة

شمال سيناء - محمد حسين

اطلقت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء دورات تدريبية للشباب لإمتهان 11 حرفة يدوية فى مركزين تابعين لها بالعريش وبئر العبد.

واعلنت القوى العاملة بشمال سيناء عن بدء الدورات التدريبية في مجال التدريب المهني بمركزي تدريب ( العريش – بئر العبد ) لشباب الخريجيين من الجنسين ، لنشر ثقافة العمل الحر ولإتاحة فرص عمل يتطلبها سوق العمل علل المهن المتاحة طبقا للإعلان وذلك بداية من شهر يوليو 2022 وحتى نهاية السنة المالية في 30/6/2023.

والحرف التى وفرت التدريب عليها هى :صيانة اجهزة منزلية ، صيانة اعمال سباكة صحية ، صيانة اجهزة التبريد والتكييف ، النجارة ، ارابيسك ، تفصيل وحياكة ، تطريز يدوى ، خرز، كروشيه ، زخرفة ، اللحام.





