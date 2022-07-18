انتشال جثة بائع خضار لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية فى الخانكة

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة بائع خضار لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، تم نقل الجثة لمستشفى دار الصحة النفسية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغا من الأهالى بغرق شاب بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة بمياه ترعة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "أبو المعاطى ط ب"، وشهرته "عمر"، 24 سنة، بائع خضار، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تبين أثناء قيامه بتنظيف حصانه بمياه ترعة الإسماعيلية جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا.

تم نقل الجثة لمستشفى دار الصحة النفسية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، وتحرر محضر بالواقعة.