انتشار فرق تطعيم لقاح كورونا فى رأس البر بدمياط.. صور

وفى هذا السياق قامت مديرية الصحة تحت اشراف الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة بتجهيز سبعة فرق متنقلة مزودة بكافة الاحتياجات اللازمة و الكوادر الطبية والتمريضية للانتشار في مدينة رأس البر.

صرح الدكتور إيهاب ابراهيم المشرف العام على لقاح فيروس كورونا بمديرية الصحة، أنه تم توزيع فرق التطعيم على النحو التالى :

الفريق الاول :جامع الرحمه ( السوق القديم )

الفريق الثاني :منطقه اللسان

الفريق الثالث :موقف راس البر الخارجي

الفريق الرابع :بحر شارع 51 الى بحر 77

الفريق الخامس: سوق 63

الفريق السادس : شارع 101

الفريق السابع : النيل .

كما صرح أنه لم يعد يشترط التسجيل المسبق لأخذ اللقاح قبل التوجه للمركز كذلك يمكن الحصول على الجرعة الثانية فى أقرب مركز لقاح للمواطن دون التقيد بمركز.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بدمياط بالمواطنين بضرورة الحصول على اللقاح لرفع قدرتهم المناعية وخاصة بعد بداية الموجة السادسة لانتشار الفيروس .

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة و رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.