اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 08:40 ص
أكرم القصاص
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امرأة بأمريكا تستيقظ من غيبوبة استمرت عامين

الإثنين، 18 يوليه 2022 08:30 ص
امرأة بأمريكا تستيقظ من غيبوبة استمرت عامين غيبوبة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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استيقظت امرأة في ولاية ويست فيرجينيا الأمريكية، بعد أن أمضت عامين في الغيبوبة.

وذكرت الشرطة في الولاية -حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن هذه المرأة "واندا بالمر"، البالغة 51 سنة، اتهمت شقيقها بمهاجمتها في مسكنها في مدينة كوتادجفيل بولاية ويست فيرجينيا في يونيو عام 2020 بصورة قد تفضي للموت، وعثرت عليها الشرطة مصابة بجراح خطيرة نتيجة استخدام بلطة أو فأس.


وقد استدعت الشرطة شقيق هذه المرأة ويدعى "دانيال بالمر"، وأفرجت عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار.


وأشارت الشرطة إلى أنه رغم تحسن حالة واندا، لكنها لا يمكنها إجراء محادثة طويلة معها، حتى يتم التمكن من معرفة ملابسات الهجوم ودوفعه.

 


ولاية ويست فيرجينيا

امريكا

غيبوبة

مدينة كوتادجفيل

فيرجينيا



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