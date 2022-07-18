المشدد 15 عاما للمتهمين بسرقة صاحب شركة توريدات تحت التهديد في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وأمانة سر محمد فاروق، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 20000 جنيه لكل منهم، لإدانتهم في القضية رقم 2527 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة منيا القمح، سرقه صاحب شركة توريدات بالإكراه أثناء سيره بالطريق العام.



تعود أحداث القضية لشهر يناير المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من " أحمد إ " صاحب شركة مقاولات وتوريدات، مقيم منيا القمح، أثناء استقلالهم برفقة كل من " محمد ع ال " و" عبد الرحمن ص" سيارتين بالطريق العام،إعترض طريقهم عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وقاموا باشهارها فى وجههم بقصد إجبارهم على ترك السيارتين والمتعلقات الشخصية وتمكنوا من سرقة السيارتين والمنقولات أدوات كهربائية، ولاذوا بالفرار.



توصلت تحريات مباحث منيا القمح برئاسة الرائد أحمد الخولى، إلى صحة الواقعة وقيام كل من " إسلام م ع " 25 عاما مبيض محارة مقيم كفر شكر، و" على م ع"37 عاما سائق مقيم كفر شكر،و" شرف م" 37 عاما ميكانيكى مقيم كفر شكر، و" عمرو م ع" 25 عاما عاما مقيم كفر شكر، بارتكاب الواقعة بقصد السرقة،عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض عليهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

