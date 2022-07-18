المشدد 10 سنوات لعامل لحيازته 150 قطعة حشيش بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 50ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 2354 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد قيام مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد فخرى العزازى، مفتش الفرع، بإشراف العقيد محمد غيث، رئيس الفرع، ضبط" سلمان س س " عامل مقيم محافظة جنوب سيناء، أثناء قيادته السيارة رقم 2578 ط س ا، وعثر بحوزته على 150 قطعة من جوهر الحشيش، بقصد الاتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم