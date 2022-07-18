المستشار الألماني: مواجهة تغير المناخ ضرورة وأشيد بتنفيذ مصر "القطار السريع"

كتب إبراهيم حسان

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن العالم يواجه حاليا أزمة تغير المناخ، والتي تمثل مواجهتها ضرورة ملحة، لأن ما شهدناه في بداية هذا العام من فيضانات في البرازيل وباكستان، يشير إلى أن هذه الأحداث تتحدث لغة واحدة، ويجب السعي لتخفيض درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية مستقبلا.

وأكد المستشار الألماني، خلال الجلسة رفيعة المستوي على هامش حوار بترسبرج، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما قامت به مصر في الفترة السابقة، بتنفيذ القطار السريع أمر جيد للتحول الأخضر، متابعا: "في بداية هذه الفترة التشريعية بدأنا في خطط طموحه في ألمانيا، قائمة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الحرارية".

وأشار إلى أنه يجب توفير مستقبل آمن للأجيال المقبلة من خلال مواجهة التغيرات المناخية، وذلك إذا نجحنا في تحقيق الهدف بالوصول إلى الاعتدال المناخي، ويجب أن يكون ذلك الطريق للمستقبل.

وتابع: "إن ما نشهده على مدار الـ30 سنة في أفريقيا وآسيا، يؤكد أنه ليس أمامنا إلا التحول الأخضر من أشكال الطاقة، وهذه المهمة تقف أمامنا جميعا من أجل أن نصنع حياة أفضل لنا، عن طريق التوجه إلى مصادر الطاقة النظيفة بدلا من الاعتيادية والأحفورية".