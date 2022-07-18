المركزي للتنظيم والإدارة يوافق على الدفعة الثانية من تسويات موظفي جامعة طنطا

الغربيــــة عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمقترحات المقدمة من الجامعة، بشأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، والمعروف بنظام "التسوية"، لعدد من العاملين بقسم التعليم بإدارة الجامعة والكليات والمدن الجامعية، وبعض العاملين بالقطاع الطبي بمستشفى الطب النفسي وكلية طب الأسنان والإدارة الطبية، حيث تمت الموافقة على الدفعة الثانية من تسويات موظفي الجامعة، والتي وردت بتاريخ 19/6/2022 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعادة تعيين عدد 289 من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالجامعة، وفي انتظار وصول باقي التسويات الخاصة بالعاملين.



وأكد الدكتور محمود ذكي، حرص الجامعة الدائم على الارتقاء بالمنظومة الإدارية، وخلق بيئة عمل ناجحة، ومراعاة مصالح الموظفين، بما ينعكس إيجابياً على حسن سير العمل بالجامعة.



وأوضح المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة أن جامعة طنطا كانت قد تقدمت بطلب بشأن إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل دراسي أعلى أثناء الخدمة في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 بموازنة جامعة طنطا على وظائف شاغرة بموازنة العام المالى 2021/2022.



