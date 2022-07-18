اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 12:16 ص
أكرم القصاص
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المتحف القومى بالإسكندرية.. قصر تاجر أخشاب يضم 1800 قطعة أثرية نادرة

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:00 ص
المتحف القومى بالإسكندرية.. قصر تاجر أخشاب يضم 1800 قطعة أثرية نادرة المتحف القومى بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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يعتبر المتحف القومى بالإسكندرية من أهم المتاحف بالمحافظة يضم قطع أثرية نادرة ويأتى لزيارته عدد كبير من المواطنين يوميا ، ويقوم " اليوم السابع" معلومات عن المتحف .
 
 
1-يقع المتحف القومى  فى بداية طريق الحرية (شارع فؤاد).
 
2- هو عبارة عن قصر مبنى على الطراز الايطالى الحديث و قد كان  ملكا للثرى اسعد باسيلى باشا احد اهم تجار الخشب بالاسكندرية ..
 
3- تم الانتهاء من بناء القصر فى عام 1928 و بلغت مساحة القصر حوالى 4000 متر و كان يستخدم  الطابق الارضى للقصر  قديما كمخبأ فى ايام الحرب العالمية الثانية و القصر له حديقة كبيرة . 
 
4- فى عام 1953 بيع القصر الى القنصلية الامريكية و التى ظلت تشغله حتى عام 1996 ثم قام المجلس الاعلى للاثار بشرائه و تم تحويله لمتحف تم افتتاحه فى 1 سبتمبر فى 2003 ليكون اول متحف قومى فى سلسلة المتاحف القومية التى يجرى انشائها فى محافظات مصر.
 
 
5- يتضمن هذا المتحف حوالى 1800 قطعة اثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث.
 
6- تجسد القطع الأثرية حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور وقد تم احضار هذه القطع الاثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الاسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والاثار الغارقة والاثار الاسلامية بالاسكندرية.
 
7- ينقسم المتحف الى ثلاثة طوابق الطابق الارضى يعرض  قطع ترجع للعصر الفرعونى و الطابق الاول يضم قطع ترجع للعصر اليونانى الرومانى و بعض قطع الاثار الغارقة و الطابق الثانى.
 
8-  يضم قطع ترجع للعصر القبطى و الاسلامى و العصر الحديث و المعاصر.
 
 
9- يتميز المتحف بأنه لا يهتم بأعمال الملوك 10- يهتم المتحف بما صنعه المصرى على مر العصور و يتميز بانه يعرض  اثار فرعوني ترتبط بمدينة الإسكندرية.
 
المتحف القومى بالإسكندرية
المتحف القومى بالإسكندرية
 
 
 
 
 

 


المتحف القومى بالإسكندرية

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