اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 06:34 ص
أكرم القصاص
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الكويت تستنكر التفجير الإرهابي في ولاية هير شبيلي الصومالية

الإثنين، 18 يوليه 2022 06:00 ص
الكويت تستنكر التفجير الإرهابي في ولاية هير شبيلي الصومالية تفجير - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الإرهابي الذي استهدف فندقا وسط مدينة جوهر بالقرب من القصر الرئاسي لولاية هير شبيلي بجمهورية الصومال الفيدرالية والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.‏

وشددت الخارجية الكويتية في بيان الأحد، على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب مجددة الدعوة للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتخليص البشرية من شرورها.

وتقدمت الخارجية الكويتية بتعازي دولة الكويت إلى حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

 


الكويت

ولاية هير شبيلي

هير شبيلي الصومالية

تفجير ارهابي

الصومال



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