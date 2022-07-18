اليوم السابع
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القوى العاملة: توفير 17 فرصة عمل في مجال الزراعة بالوادى الجديد

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:20 ص
القوى العاملة: توفير 17 فرصة عمل في مجال الزراعة بالوادى الجديد وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 17 فرصة عمل بشركة صحارى مصر للاستثمار واستصلاح الأراضي بشرق العوينات، على وظيفة عامل زراعي، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.
 
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم أن يكون السن لا يزيد عن 30 سنة ، ومؤهل متوسط ، ولا يشترط الخبرة ، وسوف يحصل المتقدم على مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت ، وتعيين دائم ، وحوافز شهرية، وتأمينات اجتماعية .
 
ومن جانبه أوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أنه سوف يتم استلام الطلبات حتى 30 يوليو 2022 من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمكتب عمل الداخلة بالمحافظة حتى استيفاء العدد المطلوب .
 
 

القوى العاملة

وظائف القوى العاملة

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