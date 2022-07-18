القبض على عاطل للاتجار فى العملات الأجنبية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالمنوفية ، بالتعاون مع قسم الأموال العامة ووحدة مباحث قويسنا، من إلقاء القبض على شاب لقيامه بالاتجار في العملات الأجنبية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بنجاح قوة أمنية تابعة لمركز قويسنا وبالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط شاب، لتجارته غير المشروعة في العملات الأجنبية، والتي يعاقب عليها القانون المصري، وتم ضبط كمية من الأموال مختلفة العملات مع المتهم.ضبط مبلغ 14 ألف دولار مع المتهم، إضافة إلى 100 ألف جنيه مصري، و500 ريال سعودي، وجرى تحريزها وتحرير المحضر اللازم والذي حمل رقم 14152 جنح مركز قويسنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لقسم الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، بقيام أحد الشباب المقيمين بقرية طه شبرا التابعة لدائرة مركز شرطة قويسنا، ببيع وشراء العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقانون، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات عن الشاب تأكدت صحة البلاغ الوارد.