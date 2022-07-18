اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على المتهمين بإصابة مدرس وابنه في مشاجرة بالبدرشين

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:36 م
القبض على المتهمين بإصابة مدرس وابنه في مشاجرة بالبدرشين حبس ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيقين متهمين بإصابة مدرس وابنه، في مشاجرة بإحدى قرى البدرشين، نتيجة خلافات متعلقة باتهام أحد الجناة بسرقة دراجة نارية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بإصابة شخصين برش خرطوش، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج في البدرشين.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين مدرس وابنه، وبين شقيقين، بسبب اتهام أحد الشقيقين بسرقة دراجة نارية ملك ابن المدرس، وأثناء المشاجرة أطلق أحد الشقيقين اعيرة نارية أصابت المدرس وابنه برش خرطوش.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


مشاجرة بالبدرشين

سرقة دراجة

البدرشين

مشاجرة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة