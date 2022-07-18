القبض على المتهمين بإصابة مدرس وابنه في مشاجرة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيقين متهمين بإصابة مدرس وابنه، في مشاجرة بإحدى قرى البدرشين، نتيجة خلافات متعلقة باتهام أحد الجناة بسرقة دراجة نارية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بإصابة شخصين برش خرطوش، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج في البدرشين.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين مدرس وابنه، وبين شقيقين، بسبب اتهام أحد الشقيقين بسرقة دراجة نارية ملك ابن المدرس، وأثناء المشاجرة أطلق أحد الشقيقين اعيرة نارية أصابت المدرس وابنه برش خرطوش.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.