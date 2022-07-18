الغرفة التجارية بالإسكندرية: القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتعاون الأورومتوسطي

الاسكندرية جاكلين منير

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، اليوم الاثنين، فعاليات مسابقة "إنفيستميد - INVESTMED"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.



جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة، وعضوى مجلس الإدارة محمود مرعى والمهندس هانى شمسية، وعدد من ممثلى ومنسقى مشروع "إنفيستميد" والاتحاد الأوروبى والشركات المشاركة.



فى بداية الفعاليات رحب أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" بالحضور، مشيرًا إلى أن "غرفة الإسكندرية" تحتفل بمرور 100 عامًا على إنشائها فى أكتوبر المقبل.



وأوضح أنه منذ عام مضى وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير التعاون الدولى وسفير الاتحاد الأوروبى تم إطلاق حدثًا هجينًا يجمع بين 4 مشاريع مختلفة أحدهم مشروع " INVESTMED".



وأضاف أنه يتضح من تجمع الشركات المختلفة اليوم أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقى للتعاون الأورومتوسطى، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات، ويدعم الابتكار والشركات الناشئة ويعزز التجارة والاستثمار ويخلق بدرجة عالية الوظائف المطلوبة لشبابنا.



وأشار إلى أنه بقيادة BusinessMed ودعم المفوضية الأوروبية من خلال برنامج ENI CBC Med، تم إنشاء منصات نشطة وربط الأعمال التجارية من الحواف الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والاستفادة من الفرص التجارية.



واستكمل أنه على الرغم من التأثير الاقتصادى للوباء العالمى والصراعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية العالمية نحاول العمل من خلال عدة مشاريع على سد الفجوة الإلكترونية والاقتصادية إضافة إلى فجوة التمويل، وذلك من خلال

بناء الجسور بين الأعمال التجارية وتطوير مؤسسات دعم الأعمال وإنشاء حاضنات عالمية المستوى ودعم الابتكار والشركات الناشئة.



وأكد أنه من خلال مشروع " INVESTMED"، سيتم توفير فرص لـ 15 شركة ناشئة ومشروعات متناهية الصغر ومتناهية الصغر تم اختيارها من مناطق مختلفة فى مصر لتقديم مقترحاتهم وأفكار مشاريعهم إلى لجنة تحكيم دولية تضم شركاء مختلفين فى المشروع وخبراء محليين وأوروبيين لجمع تمويل يصل إلى 20، 000 يورو.





فى نفس السياق قدم محمد بن يوسف منسق مشروع " INVESTMED" التابع لاتحاد الشركات المتوسطية "بيزنسميد" نبذة عن المشروع وأهدافه المختلفة، مؤكدًا أن المسابقة ستتلقى المقترحات المختارة التى تعمل فى الصناعات الخضراء والزرقاء والإبداعية والثقافية وسيتم مزج تلك الأفكار من خلال مشاريعنا المختلفة ومبادراتنا الخاصة بما فى ذلك الوصول إلى التمويل والمشاركة فى المؤتمرات والمعارض المتوسطية.





وأشار إلى أن مشروع " INVESTMED" يخلق فرص عمل جديدة طويلة الأجل للشباب والنساء فى ثلاثة بلدان متوسطية شريكة وهم مصر ولبنان وتونس بالإضافة إلى التأثير بشكل إيجابى على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.



يذكر أن مشروع INVESTMED هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبى فى إطار برنامج ENI CBC MED لمدة 30 شهرًا وبميزانية قدرها 3.6 مليون يورو، ويتم تمويل نسبة 90٪ منها من قبل الاتحاد الأوروبى.



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