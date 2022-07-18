العثور على جثة طفل داخل منزله بالفيوم

عثر الأهالى بقرية منشأة بغداد بمحافظة الفيوم على جثة طفل فى الثالثة عشر من عمره مشنوقا داخل منزله بالقرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالى قرية منشأة بغداد بمركز الفيوم على جثة طفل فى الثالثة عشر من عمره مشنوق داخل منزله بالقرية وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة لطفل يدعى محمد ر م 13 سنة وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.