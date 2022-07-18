اليوم السابع
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العثور على جثة طفل ببحر فانوس في الفيوم

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:09 م
العثور على جثة طفل ببحر فانوس في الفيوم جثة -أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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عثر أهالى قرية فانوس بمركز طامية بمحافظة الفيوم على جثة لطفل فى الثالثة من عمره طافية على سطح المياه ببحر القرية وتم انتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بعثور أهالى قرية فانوس بمركز طامية بمحافظة الفيوم، على جثة ع.م 3 سنوات طافياً على سطح مياه الترعة بالقرية، وتم نقله لمشرحة مستشفى طامية المركزى.

 

واتهمت الام فتاة فى الخامسة عشر من عمرها بإلقاء الطفل فى المياه للتخلص منه انتقاماً منها لوجود خلافات بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 


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