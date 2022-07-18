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الصحة تكشف نوع المتحور الجديد لفيروس كورونا: ينتشر أسرع 8 مرات من غيره

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:13 م
الصحة تكشف نوع المتحور الجديد لفيروس كورونا: ينتشر أسرع 8 مرات من غيره الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن نوع متحورات كورونا الفرعية المنتشرة حاليا، مؤكدا أن هناك متحور جديد من " أوميكرون "، أدي إلي زيادة في الإعداد، وهذا المتحور يطلق عليه " B4-B5".

وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فيروس كورونا مثل باقى الفيروسات يتسم بالتحور علي فترات مختلفة، وله متحورات فرعية.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن متحور أوميكرون الجديد "B4-B5" يتسم بزيادة في الانتشار والتكاثر، ولكن في المقابل يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، ولا يهاجم الرئتين سوي نسبة بسيطة للغاية.

وتابع: إن معدل تكاثر المتحور الجديد داخل الخلية يبلغ 70 مرة أكثر من أى متحور آخر، ومعدل انتشار أكثر 8 مرات من أي متحور آخر، وهذا الأمر الذى أدى إلي ظهور زيادات كبيرة فى الإصابات .


الصحة

كورونا

متحور كورونا

لقاح كورونا



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