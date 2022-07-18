وقال قديروف - في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء "تاس" اليوم الاثنين، " إن روسيا تحتاج في الظروف الحالية إلى اعتماد حلول عسكرية استراتيجية جديدة"، مضيفا "هناك العديد من التغييرات، التي يجب إجراؤها، واعتقد بوجود حاجة أكثر من أي وقت مضى لنشر أنظمة دفاع جوي في جبال جمهورية الشيشان على الحدود الجنوبية لروسيا، وأنه يمكن نشر هذه الأنظمة في موقع وحدة الدبابات بمنطقة شالي " .

وكان قاديروف أعلن مؤخرا عن تشكيل فوج جديد لقوات المهمات الخاصة داخل الجمهورية يحمل اسم "أحمد- سيفير" ويتبع لوزارة الدفاع الروسية، وقال الرئيس الشيشاني بهذا الصدد: "سيخدم في هذا الفوج مقاتلون استوعبوا تجربة العمليات العسكرية في سوريا وأوكرانيا"، منوها بأن هذا هيكل قتالي مطلوب بشدة في الواقع الحالي، مثل الكتائب الثلاث الشبيهة " أحمد - فوستوك"و"أحمد- زاباد "، و"أحمد- يوج".