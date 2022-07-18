السجن 10 سنوات غيابيا لسائق توك توك لتعديه على فتاة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار إيهاب عبدالحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام ومحمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة سائق "توك توك" بالسجن 10 سنوات غيابياً، لإدانته بالتعدي علي فتاة أثناء سيرها في الشارع،



تعود تفاصيل الواقعة إلى 4 أبريل 2022، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان يفيد حضور هيلانة.ح.إ.م، 31 سنة، دبلوم تجارة، ومقيمة اللاهون، إلى ديوان القسم، وإبلاغها بتعدي سائق "توك توك" عليها أثناء سيرها في الشارع برفقة شقيقتها.



وقالت "هيلانة" أمام النقيب أحمد فريتم معاون مباحث المركز، أنّها كانت تسير في شارع بالقرية، ذاهبة للطبيب ومعها شقيقتها "دميانة"، وفوجئوا شخص يدعى رمضان محمد مسعد عوض، من نفس القرية، يستقل دراجة نارية "توك توك" وتعدى عليها بألفاظ خادشة للحياء، وضربها ، وجذبها من ملابسها حتى سقطت على الأرض أمام أعين الناس.



وعقب استدعاء المتهم لسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، مُبدياً اعتذاره وعدم تكراره ذلك الفعل مجدداً، وجرى إخلاء سبيله من القسم، وإحالة القضية للنيابة التي تولت التحقيق.



وعقب الانتهاء من التحقيقات، جرى إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي نظرت القضية من خلال عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.







