الرئيس السيسي يوقع فى دفتر التشريفات بالقصر الرئاسى الألمانى

كتب محمد عبد العظيم

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، في دفتر التشريفات بالقصر الرئاسي الألمانى، لدي وصوله من أجل لقاء الرئيس الألماني فى العاصمة الألمانية برلين.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القصر الرئاسي في برلين، لمقابلة نظيره الألماني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل بالأمس إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألمانى "أولاف شولتز" للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" اليوم الإثنين الموافق 18 يوليو الجاري، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن "حوار بيترسبرج" يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديراً للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس السيسي، مع عدد من المسئولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، فى إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.