الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يلتقى "شولتس" بمقر المستشارية بالعاصمة برلين الإثنين، 18 يوليه 2022 02:57 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمستشار الألماني أولاف شولتس، بمقر المستشارية بالعاصمة برلين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسى المستشار الالماني المستشارية الالمانية زيارة السيسي لبرلين عاجل حوار بيترسبورج للمناخ الموضوعات المتعلقة الرئيس الألماني يستقبل الرئيس السيسي فى برلين ويشيد بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الإثنين، 18 يوليه 2022 02:32 م نص كلمة الرئيس السيسي فى افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار "بيترسبرج" للمناخ الإثنين، 18 يوليه 2022 01:15 م الرئيس السيسي خلال افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ: مصر تستضيف الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف هذا العام فى سياق عالمى يتسم بتحديات متعاقبة..ويؤكد: يجب بذل كافة الجهود الممكنة لدعم دولنا الأفريقية الإثنين، 18 يوليه 2022 01:13 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة