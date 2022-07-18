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الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بالمضى قدما لتعزيز الشراكة مع ألمانيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:07 م
الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بالمضى قدما لتعزيز الشراكة مع ألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ملتزمة بالمضي قدما بكل قوة على طريق تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة مع احتفالنا خلال العام الجاري على مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني: "لقد أعربت للمستشار الألماني عن التعاون الاقتصادي مع ألمانيا الذى يشهد منذ سنوات مشاركة ألمانية نشيطة مع جهود التنمية المصرية، وانخراط كبير للشركات الألمانية في تنفيذ مشروعات قومية كبري تساهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إقامة بنية تحتية ضخمة وحديثة.

 


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