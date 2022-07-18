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الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:44 م
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف للدول والمنظمات الدولي والمجتمع المدني وغيرها بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية ونسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الملفات محل التفاوض.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة رفيعة المستوي على هامش حوار بترسبرج للمناخ: "أو على صعيد المسارات الأخرى غير الرسمية التي باتت داعما رئيسيا لعمل المناخ الدولي والتي سنعمل فيها على طرح مجموعة متنوعة من المبادرات ورعاية عدد كبيرة النقاشات بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية خلال أيام المؤتمر.

وتابع الرئيس السيسي: نسعى للخروج بنتائج شاملة تساهم في إبقاء هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول.. ووضع العالم على الطريق الصحيح لتنفيذ مقررات مؤتمر باريس وقمم المناخ المتعاقبة.

 


السيسي

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حوار بترسبرج للمناخ

حوار بطرسبرج للمناخ

المستشار الالمانى

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