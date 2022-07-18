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الرئيس السيسي: مصر تدعم جهود الحفاظ على الأرض للأجيال القادمة

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:39 م
الرئيس السيسي: مصر تدعم جهود الحفاظ على الأرض للأجيال القادمة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تدعم جهود الحفاظ على الأرض للأجيال القادمة، ومصر لن تتدخر أي جهد من أجل تحقيق هذا الهدف، وتدعم المفاوضات والعمل مع الشركاء لأن هذا يعلب دورا في الحفاظ على كوكب الأرض.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حوار بيترسبورج للمناخ والمقام في ألمانيا: نحن في في حاجة إلى أن نسعى إلى اتجاه عادل للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة، ونراعي الظروف الخاصة والأوضاع لكل دولة، وعلينا اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة آثار التغير المناخي.

وتابع الرئيس السيسي: "الاقتصادات الرئيسية يجب أن تلعب دورا ويجب أن تكون في المقدمة، وأن تبذل جهودا أساسية، ويجب أن نفكر في الخسائر التي تتكبدها الدول النامية، وتوفير التمويل والدعم الفني، ونتمنى أن ننجح في مؤتمر شرم الشيخ في وضع جدول أعمال طموح، والتوقعات مرتفعة للغاية، ونسعى إلى أن نحقق هذه التوقعات.

وشدد الرئيس السيسي، على أنه يجب مساعدة الدول النامية التي تريد أن تتكيف مع آثار تغير المناخ ونوفر التمويل الضروري بمساعدة القطاع الخاص.

 

زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لـبرلين (3)
 

 

زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لـبرلين (4)
 

 

زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لـبرلين (5)
 

 

زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لـبرلين (6)
 

 

زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لـبرلين (7)
 

 

زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لـبرلين (8)
 

 

زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لـبرلين (1)
 

 

زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لـبرلين (2)
 

 

 


السيسي

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حوار بترسبرج للمناخ

حوار بطرسبرج للمناخ

المستشار الالمانى

حوار بيترسبورج للمناخ



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