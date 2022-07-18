الرئيس السيسي: تنظيم مؤتمر الأطراف تأكيد على اهتمام مصر بتغير المناخ

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انعقاد مؤتمر الأطراف في مصر هذا العام، مؤشر على اهتمام الدولة المصرية بما يجري في ملف مواجهة تغير المناخ، متابعا: نسعى إلى أن نتكمن من التعامل مع مسألة مثل المناخ ومناقشتها وتحديد مسار يمكن أن نتقدم فيه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حوار بترسبرج للمناخ والمقام في ألمانيا: "مواجهة تغير المناخ تحتاج إلى تصميم ودعم الجهود التي يبذلها الجميع.. مصر سوف تستضيف قمة المناخ هذا العام ونسعى للبناء على ما تحقق في قمة كوب 26 وتطويرها ودعم كافة الجهود المبذولة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ".