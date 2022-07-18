اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: تنظيم مؤتمر الأطراف تأكيد على اهتمام مصر بتغير المناخ

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:18 م
الرئيس السيسي: تنظيم مؤتمر الأطراف تأكيد على اهتمام مصر بتغير المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انعقاد مؤتمر الأطراف في مصر هذا العام، مؤشر على اهتمام الدولة المصرية بما يجري في ملف مواجهة تغير المناخ، متابعا: نسعى إلى أن نتكمن من التعامل مع مسألة مثل المناخ ومناقشتها وتحديد مسار يمكن أن نتقدم فيه.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حوار بترسبرج للمناخ والمقام في ألمانيا: "مواجهة تغير المناخ تحتاج إلى تصميم ودعم الجهود التي يبذلها الجميع.. مصر سوف تستضيف قمة المناخ هذا العام ونسعى للبناء على ما تحقق في قمة كوب 26 وتطويرها ودعم كافة الجهود المبذولة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ".  

 


السيسي

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حوار بترسبرج للمناخ

حوار بطرسبرج للمناخ

المستشار الالمانى

حوار بيترسبورج للمناخ



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة