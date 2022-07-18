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الرئيس السيسي: المناقشات مع المستشار الألماني تطرقت للوضع الاقتصادي الصعب

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:18 م
الرئيس السيسي: المناقشات مع المستشار الألماني تطرقت للوضع الاقتصادي الصعب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المناقشات مع المستشار الألماني تطرقت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الناشئ عن الأزمة الأوكرانية خاصة على صعيد الطاقة والغذاء في العالم والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق بسبب الأزمة، الوضع الحالي التحلي بالمسئولية لإيجاد حلول علمية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني: "المباحثات مع المستشار الألماني تطرقت إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.. والتي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.. مصر انطلاقا من مسئوليتها التاريخية في المنطقة عازمة على الاستمرار في جهودها والتنسيق مع الأشقاء والشركاء لتسوية الأزمات ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة.. واتفاقنا على استمرار التنسيق حول القضية الفلسطينية واليمن وسوريا".

 


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