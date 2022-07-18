الرئيس السيسي: أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة على الاقتصاد ومستعدون للتعاون مع أوروبا

إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقة بين مصر وأوروبا أكبر بكثير من تقديم شيء للحصول على شيء آخر، "إحنا بنتكلم عن تعاون وتنسيق بشكل أو بآخر في مجالات مختلفة، وأزمة الغذاء والطاقة ضاغطة جدا جدا على الاقتصاد في مصر".

وتابع الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني، ببرلين: "إحنا ما نقدرش نعمل زي ما بيتعمل في أوروبا بأن الأسعار تنعكس على المواطن، لأن ده لو حصل في مصر هيحصل مشكلة كبيرة جدا، لأنه هيعمل تضخم لا يتحمله المواطن المصري، وبالتالي هيبقى حالة عدم الاستقرار على المحك في هذا الأمر، وما نطلبه من أصدقائنا في أوروبا إنهم يعاونونا في هذا الأمر، وأيضا مع مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، يساعدونا في إيصال رسالة لهم بأن الواقع الموجود في بلادنا مايتحملش المعايير المعمول بيها خلال هذه المرحلة حتى تنتهي هذه الأزمة".

وأكمل الرئيس: "بالنسبة لمحطات الإسالة في مصر، فكل الغاز الذي يمكن أن يستخرج في شرق المتوسط ممكن تصديره من مصر إلى أوروبا بالإمكانيات المتاحة بالفعل عندنا، وإحنا مستعدين نعمل ده، وبالمناسبة إن كان لينا دور نقدر نعمله لتخفيف آثار أي أزمة إحنا مستعدين نلعب هذا الدور".