الرئيس السيسى يهنئ منتخب مصر لفوزه ببطولة أفريقيا لليد ويشيد بالأداء البطولى

كتب _ محمد الجالى

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد، لفوزه ببطولة أفريقيا لكرة اليد.

وقال الرئيس السيسى فى بيان: "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، وأود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه فى مختلف المنافسات، حتى أصبح واحداً من كبار منتخبات العالم فى اللعبة".