اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الأوكراني يطالب كندا بتشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:00 ص
الرئيس الأوكراني يطالب كندا بتشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
أ ش أ

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى زيادة الضغط على روسيا بالعقوبات الاقتصادية، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الزعيمين.

وقال زيلينسكي - في بيان عقب المكالمة حسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - إنه تقدم بالشكر لترودو على الدعم العسكري الكندي لأوكرانيا، كما دعاه لزيادة ضغط العقوبات على روسيا بعد هجماتها الصاروخية على عدة مدن أوكرانية.

وأوضح زيلينسكي "جددت التأكيد على أن الموقف الدولي من العقوبات يجب أن يصبح مبدأ (في التعامل مع روسيا) بعد الهجمات في فينيتسا وميكولايف وتشاسيف يار وغيرها (من المدن الأوكرانية)، يجب زيادة (على روسيا) الضغط وليس تخفيضه".


الرئيس الأوكراني

كندا

العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

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اوكرنيا



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