وقالت الوزارة ـ في بيان صحفي ـ " إن أذرع دولة الاحتلال المختلفة، تشرف على مدار الساعة على إنشاء هذه المليشيات وتسليحها وتمويلها ورعايتها وحمايتها، وتتعامل معها كعناصر ومنظمات فوق القانون، ما دامت تنفذ أجندة إسرائيل الاستعمارية على حساب الأرض الفلسطينية"، كما حملت الوزارة، الاحتلال المسؤولية عن تداعيات اعتداءاته المتواصلة والجرائم بحق الفلسطينيين.

وأدانت الوزارة، بحسب البيان،" انتهاكات واعتداءات المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد الفلسطينيين وأراضيهم ومساكنهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتى تتم بحماية وإسناد جيش الاحتلال وشرطته".

وسلط البيان، الضوء على هجوم 20 مستوطنا مسلحا على مساكن عرب المليحات في المعرجات وإرهاب المواطنين، وانتهاكاتهم أيضا في نبع العوجا وإلقاء الحجارة على المركبات والمارة، في محاولة لتكريس مصادرة وسرقة نبع الماء والمنطقة المحيطة بها لصالح المستوطنين.