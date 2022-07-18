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الحكومة: ضم أكثر من 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة خلال عام 22/23

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:00 ص
الحكومة: ضم أكثر من 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة خلال عام 22/23 المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لاسيما مع موجه التضخم العالمي، تستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد 2022/203 ضم أكثر من 450 ألف أسرة، لبرنامج "تكافل وكرامة" دعما للفئات الأولى بالرعاية، حسبما أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 
 
وفيما يخص برنامج تكافل، يوضح البيان المالى أنه يستهدف الأسر التى تعانى من الفقر الشديد وتحتـاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها أطفـال فـى الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن من سن 65 سنة فأكثر أو من لديـه عجـز كـلـى أو إعاقة تمنعه عن العمل. 
 
واستعرض البيان المالى تفصيلاً آليه توزيع استحقاقات ومخصصات برنامج تكافل وكرامة، حيث يحدد قيمة المبلغ المستحق ل (تكافل) بواقع 425 جنيه للأسرة بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم (ابتدائى – إعدادى - ثانوي) من 60-80-100 شهريا بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى 100 جنيه، أما بالنسبة لـ(كرامة) فيكون بواقع 450 جنيه للفرد بحد أقصى 3 أفرد للأسرة الواحدة. 
 
يشار إلي أن  حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خصصت اعتمادات للأمان الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 بنحو 22 مليارا و217 مليون جنيه من أصل 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، حسبما يفيد البيان المالى. 
 
 

مجلس النواب

الحكومة

الامان الاجتماعي

تكافل وكرامة



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