الحبس سنة لمتهمين بتعاطي المواد المخدرة في حلوان

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهمين بترويج المواد المخدرة بقصد التعاطي، بالحبس سنة وتغريم كلا منهما مبلغ 10 آلاف جنيه، وأسندت النيابة للمتهمين حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي بدائرة قسم حلوان.

وشهد معاون المباحث بقسم حلوان، أن تحرياته دلت على قيام المتهمين بتعاطي المواد المخدرة، فقام بضبطهما وبتفتيشهما عثر على قطع من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.