اليوم السابع
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تنفيذا لقرار رئيس الوزراء..

التنظيم والإدارة ينهي إجراءات نقل 336 موظفا إلى مصلحة الشهر العقارى

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:59 ص
التنظيم والإدارة ينهي إجراءات نقل 336 موظفا إلى مصلحة الشهر العقارى الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من إجراءات نقل 336 موظفا من عدة وحدات إدارية إلى مصلحة الشهر العقاري، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1573 لسنة 2022، وتم إرسال موافقة الجهاز على نقلهم إلى وزارتى المالية والعدل لإعمال شئونهما.
 
ونص قرار رئيس الوزراء على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموزانة مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة عدم توافر درجات شاغرة بالمصلحة يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز ووزارة المالية.

الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة

صالح الشيخ

مصلحة الشهر العقارى



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