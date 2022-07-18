التصريح بدفن 3 أطفال من بينهم شقيقان لقوا مصرعهم بترعة فى المنشاة

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشاه المركزى 3 أطفال جثث هامدة إثر تعرضها لحادث غرق بترعة بناحية نجع الحمدية دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على الجهة المختصة صرحت بالدفن.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بغرق 3 أطفال من بينهم شقيقين ونجلة عمهم وتم إنتشال الجثامين الثلاثة ونقلهم إلى مستشفى المنشاه المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بغرق أدهم . م . ج 5 سنوات وشقيقه مازن . م . ج 3 سنوات وأبنه عمهما رضا.ا.ج 6 سنوات داخل إحدى الترع بنج الحمدية دائرة مركز المنشاه تم إنتشال الجثامين الثلاثة ونقلهم للمستشفى الركزى وإيداع الجثامين الثلاثة داخل مشرحة المستشفى.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي صرحت بدفن الجثامين الثلاثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة حول المتوفين الثلاثة.