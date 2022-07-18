التسجيل للدراسة بالفصل الدراسى الصيفى الأسبوع القادم بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب عن بداية التسجيل للدراسة بالفصل الدراسى الصيفى اعتباراً من الأسبوع المقبل على أن تبدأ الامتحانات من 3/9/2022.



وأكد النائب على أهمية استمرار الأنشطة التوعوية واتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة الإصابات بفيروس كورونا المستجد Covid 19.



وأشار الدكتور نبيل إلى أهمية تشكيل مكتب لرعاية الوافدين بكليات الجامعة لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للطلبة الوافدين مؤكداً على ضرورة الإجتماع بمنسقى الأنشطة الطلابية لوضع خطة العام الدراسى الجديد فى مجال الأنشطة الطلابية.



وناقش المجلس سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس فى مجال التبادل الطلابى على أن يقوم عمداء الكليات بوضع المعايير اللازمة لاختيار الطلاب لتحقيق أقصى إستفادة من البروتوكول.















