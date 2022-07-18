التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق، بمدينة 6 أكتوبر، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال مالكها ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، و فرض كردون أمني لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.