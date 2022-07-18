البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 8915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1601 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 10879 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 3609 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 1714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2516 نقطة.