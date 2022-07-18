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البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:25 م
البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 8915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1601 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 10879 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 3609 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 1714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2516 نقطة.

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